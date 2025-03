Bozyazı ve Anamur kaymakamlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Türk kadınının daima özverinin ve sevginin kaynağı olduğunu belirtti.

Kadınların hayatın her alanında her türlü fedakarlığı gösterdiğini bildiren Topsakaloğlu, "Yeni nesillerin yetişmesinde kadınlarımızın annelik vasfı ile üstlendikleri sorumluluk, geleceğimizin inşasında onların ne kadar hayati öneme sahip olduklarını göstermektedir. Ülkemizde, her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınların sayısının artması övünç kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

Topsakaloğlu, başta şehit eşleri ve anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir de 8 Mart'ın kadınların eşitlik, özgürlük ve daha iyi yaşam şartları için verdikleri mücadelenin simgesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınların toplumda hak ettikleri saygın yeri alması, bireysel haklarına sahip çıkması ve yaşadıkları sorunların çözümünde etkin rol oynaması açısından önemli bir farkındalık günüdür. Kadına yönelik şiddete karşı duyarlılığın artması ve kadının toplumdaki konumunun güçlenmesi sevindirici bir gelişmedir. Kurtuluş Savaşı'nda büyük fedakarlık gösteren, seçme ve seçilme hakkını kazanan Türk kadını, günümüzde de annelik görevlerinin yanı sıra toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda önemli roller üstlenmektedir. Bu vesileyle, başta şehit ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere, sevgi ve fedakarlıklarıyla hayatımıza değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum."