Silifke'de üreticilere 45 bin zeytin fidanı dağıtıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde üreticilere 45 bin zeytin fidanı dağıtıldı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, yaptığı açıklamada, oda olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Bursa'dan getirdikleri 45 bin zeytin fiadanını üreticilere dağıttıklarını kaydeden Gezer, "Fidanlarımızı üreticilerimize daha uygun fiyata getirdiğimiz için üreticilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Silifke'de 45 bin fidan toprakla buluşmuş oldu. Silifke'de zeytin giderek yaygınlaşan bir ürün haline geldi. Üreticiler gelen fidanlardan memnun." ifadesini kullandı.