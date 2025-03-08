Mersin'de 13 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 704 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince son 10 günde kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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