Mersin'de kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, 1 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında dedektör, matkap, uzatma kablosu ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.
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