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        Mersin'de kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:57 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:59
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        Mersin'de kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Bölgeye yönlendirilen ekipler, 1 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında dedektör, matkap, uzatma kablosu ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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