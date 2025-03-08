Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de çiçek açan kayısı ağaçları zirai dronla ilaçlandı

        Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde çiçek açan ağaçlar zirai dronla ilaçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:47 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de çiçek açan kayısı ağaçları zirai dronla ilaçlandı
        ABONE OL

        Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde çiçek açan ağaçlar zirai dronla ilaçlandı.

        Sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği, "meyve deposu" olarak bilinen ilçede, kayısı ağaçları çiçek açtı.

        Üreticiler çiçek açan ağaçları dronla ilaçladı.

        Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, gazetecilere, ilçenin kayısı üretiminde önemli rol oynadığını söyledi.

        Mut ilçesinde 77 bin 800 dekarda kayısı üretiminin yapıldığına belirten Yılmaz, "Bu yıl havaların ısınmasıyla ağaçlarımız çiçek açmıştır. Ağaçlarımızda monilya hastalığı olmaması için ilaçlama yapıyoruz. İlaçları dronla atıyoruz. Buradan tüm çiftçilerimizi üreticilerimizi uyarmak durumundayız. Monilya ilacı atarken lütfen zehir katmayalım. Zehir arıları öldürür ve tozlanmayı önler." diye konuştu.

        İlaçlama yapan Emre Badar da dronla yapılan zirai ilaçlamada su tasarrufu gerçekleştirdikleri dile getirerek, bu yöntemle ilaçlamayı daha sistematik yaptıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri

        Benzer Haberler

        Silifke Belediye Başkanı Turgut, tarlada çalışan kadınların gününü kutladı
        Silifke Belediye Başkanı Turgut, tarlada çalışan kadınların gününü kutladı
        Mersin'de kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'de 13 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 704 şüpheli yakalan...
        Mersin'de 13 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 704 şüpheli yakalan...
        Silifke'de üreticilere 45 bin zeytin fidanı dağıtıldı
        Silifke'de üreticilere 45 bin zeytin fidanı dağıtıldı
        Mersin'de örtü altında yetiştirilen tescilli Silifke çileğinin hasadı başla...
        Mersin'de örtü altında yetiştirilen tescilli Silifke çileğinin hasadı başla...
        Gülnar Belediye Başkanı Önge, kadınlarla iftarda buluştu
        Gülnar Belediye Başkanı Önge, kadınlarla iftarda buluştu