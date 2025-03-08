Mersin'de çiçek açan kayısı ağaçları zirai dronla ilaçlandı

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde çiçek açan ağaçlar zirai dronla ilaçlandı.

Sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği, "meyve deposu" olarak bilinen ilçede, kayısı ağaçları çiçek açtı.

Üreticiler çiçek açan ağaçları dronla ilaçladı.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, gazetecilere, ilçenin kayısı üretiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Mut ilçesinde 77 bin 800 dekarda kayısı üretiminin yapıldığına belirten Yılmaz, "Bu yıl havaların ısınmasıyla ağaçlarımız çiçek açmıştır. Ağaçlarımızda monilya hastalığı olmaması için ilaçlama yapıyoruz. İlaçları dronla atıyoruz. Buradan tüm çiftçilerimizi üreticilerimizi uyarmak durumundayız. Monilya ilacı atarken lütfen zehir katmayalım. Zehir arıları öldürür ve tozlanmayı önler." diye konuştu.

İlaçlama yapan Emre Badar da dronla yapılan zirai ilaçlamada su tasarrufu gerçekleştirdikleri dile getirerek, bu yöntemle ilaçlamayı daha sistematik yaptıklarını kaydetti.