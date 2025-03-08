Silifke Belediye Başkanı Turgut, tarlada çalışan kadınların gününü kutladı
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, tarım işçisi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, tarım işçisi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Turgut, beraberindekilerle, Atayurt, Kurtuluş, Sökün, Çeltikçi ve Atik mahallelerindeki bahçe ve tarlalarda çalışan kadınları ziyaret etti.
Tarım işçileriyle sohbet eden Turgut, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
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