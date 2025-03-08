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        Mersin'de maç öncesi kalp krizi geçiren taraftar öldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde maç öncesinde kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:07 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:07
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        Mersin'de maç öncesi kalp krizi geçiren taraftar öldü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde maç öncesinde kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.

        Silifkeli taraftar Nuri Dölek, Silifke Şehir Stadyumu'nda Nesine 3. Lig 1. Grup 23. hafta maçında, Silifke Belediye Spor ile Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşılaşmasını izlemeye geldi.

        Maç öncesinde fenalaşan Dölek'e ilk müdahaleyi karşılaşmayı izlemeye gelen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Güngör yaptı.

        Daha sonra ambulansla Silifke Devlet Hastanesine götürülen Nuri Dölek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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