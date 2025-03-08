Mersin'de maç öncesi kalp krizi geçiren taraftar öldü

Daha sonra ambulansla Silifke Devlet Hastanesine götürülen Nuri Dölek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Maç öncesinde fenalaşan Dölek'e ilk müdahaleyi karşılaşmayı izlemeye gelen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Güngör yaptı.

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