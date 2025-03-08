Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 3. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam yaralandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşen 80 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:22 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 3. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam yaralandı
        ABONE OL

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşen 80 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı.

        Palmiye Mahallesi 1207 Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında yaşayan Veli Birol, balkonda dengesini kaybederek zemin kattaki iş yerinin çinko çatısına düştü.

        Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden indirilen Birol, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Mersin'de maç öncesi kalp krizi geçiren taraftar öldü
        Mersin'de maç öncesi kalp krizi geçiren taraftar öldü
        Erdemli'de kadınlar için etkinlik düzenlendi
        Erdemli'de kadınlar için etkinlik düzenlendi
        Silifke Belediye Başkanı Turgut, tarlada çalışan kadınların gününü kutladı
        Silifke Belediye Başkanı Turgut, tarlada çalışan kadınların gününü kutladı
        Mersin'de çiçek açan kayısı ağaçları zirai dronla ilaçlandı
        Mersin'de çiçek açan kayısı ağaçları zirai dronla ilaçlandı
        Mersin'de kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'de 13 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 704 şüpheli yakalan...
        Mersin'de 13 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 704 şüpheli yakalan...