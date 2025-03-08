Mersin'de 3. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam yaralandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşen 80 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşen 80 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı.
Palmiye Mahallesi 1207 Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında yaşayan Veli Birol, balkonda dengesini kaybederek zemin kattaki iş yerinin çinko çatısına düştü.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden indirilen Birol, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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