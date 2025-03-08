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        Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yayaya çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 18:36 Güncelleme: 08.03.2025 - 18:42
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        Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Mersin’in Tarsus ilçesinde yayaya çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        C.R.K'nin (39) kullandığı motosiklet, Adana Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

        Kadının yara almadığı kazada, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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