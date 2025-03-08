Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yayaya çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde yayaya çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
C.R.K'nin (39) kullandığı motosiklet, Adana Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.
Kadının yara almadığı kazada, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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