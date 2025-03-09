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        Bozyazı'da ramazan etkinlikleri devam ediyor

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 09.03.2025 - 10:53
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        Bozyazı'da ramazan etkinlikleri devam ediyor
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Bozyazı Kaymakamlığınca İlçe Müftülüğünün konferans salonunda düzenlenen programda meddah gösterisi yapıldı.

        Etkinlikte "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu da sahnelendi.

        Programa Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nun eşi Gül Topsakaloğlu, İlçe Müftüsü Yakup Avcı ile eşi Zeynep Avcı ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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