Bozyazı'da ramazan etkinlikleri devam ediyor

Programa Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nun eşi Gül Topsakaloğlu, İlçe Müftüsü Yakup Avcı ile eşi Zeynep Avcı ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu da sahnelendi.

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