Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Atakaş Hatayspor'un 406 günlük deplasman galibiyeti hasreti sona erdi

        SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de son deplasman galibiyetini geçen sezon elde eden Atakaş Hatayspor, dün konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 yenmesiyle 406 gün sonra dış sahada 3 puan aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atakaş Hatayspor'un 406 günlük deplasman galibiyeti hasreti sona erdi
        ABONE OL

        SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de son deplasman galibiyetini geçen sezon elde eden Atakaş Hatayspor, dün konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 yenmesiyle 406 gün sonra dış sahada 3 puan aldı.

        Hatayspor, en son geçen sezon 27 Ocak 2024'te oynanan 23. hafta maçında Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 3 puan almıştı. Ancak bu galibiyetin ardından dış sahada bir daha galip gelemedi. Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik zaferle birlikte, bordo-beyazlılar, dış sahadaki galibiyet özlemini 406 gün sonra bitirdi.

        Hatayspor, Karadeniz temsilcisi karşısında aldığı galibiyetle bu sezon deplasmanda ilk kez hanesine 3 puan yazdırdı.

        - Bu sezonki 3 galibiyetin 2'si Murat Şahin döneminde

        Sezona teknik direktör Özhan Pulat ile başlayıp Rıza Çalımbay ile devam eden bordo-beyazlılar, 20. haftadan itibaren göreve getirilen Murat Şahin ile ikinci kez 3 puana ulaştı.

        Şahin yönetiminde 7 karşılaşmaya çıkan Akdeniz ekibi, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 7 puan topladı.

        Atakaş Hatayspor, Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik sonuçla aynı zamanda sezonun üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu.

        - Ligde kalma mücadelesi sürüyor

        Bu sezon 25 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Hatayspor, puanını 16'ya yükseltti. Ligde 18. sırada bulunan bordo-beyazlılar, düşme hattından kurtulmak için mücadelelerini sürdürüyor.

        Hatayspor, 16 Mart Pazar günü Mersin'de oynayacağı 28. hafta maçında Net Global Sivasspor'u konuk edecek ve bu maçta galibiyet arayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Bozyazı'da ramazan etkinlikleri devam ediyor
        Bozyazı'da ramazan etkinlikleri devam ediyor
        TIR'ın çarptığı Türkan, 12 gün sonra yaşamını yitirdi
        TIR'ın çarptığı Türkan, 12 gün sonra yaşamını yitirdi
        Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mersin'de 3. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam yaralandı
        Mersin'de 3. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam yaralandı
        Mersin'de maç öncesi kalp krizi geçiren taraftar öldü
        Mersin'de maç öncesi kalp krizi geçiren taraftar öldü
        Erdemli'de kadınlar için etkinlik düzenlendi
        Erdemli'de kadınlar için etkinlik düzenlendi