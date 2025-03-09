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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:28 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:28
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

        Mersinspor: Olaseni 23, Cobbs 24, Pineiro 11, Kartal Özmızrak 7, Cruz 9, Efianayi 15, Emre Tanışan 2, Deniz Kılıçlı, Tevfik Akdamar 2

        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 7, Plavsic 9, Needham 11, Berk İbrahim Uğurlu 13, Sleva 19, Allman 19, Yiğit Arslan 4, Morgan 8, Kerem Kuthan Konan, Terry 9

        1. Periyot: 26-18

        Devre: 50-46

        3. Periyot: 76-70

        Beş faulle çıkanlar: 30.37 Kartal Özmızrak, 34.46 Emre Tanışan (Mersin Spor), 37.48 Sleva (Beşiktaş Fibabanka)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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