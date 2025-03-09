Mersin'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Ali Doğan'ın (46) kullandığı 06 ELS 983 plakalı beton mikseri, Kocahasanlı Mahallesi D-400 kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kolu aracın altında sıkışan sürücü, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Doğan, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
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