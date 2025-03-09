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        Mersin'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:11
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        Mersin'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Ali Doğan'ın (46) kullandığı 06 ELS 983 plakalı beton mikseri, Kocahasanlı Mahallesi D-400 kara yolunda devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kolu aracın altında sıkışan sürücü, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Doğan, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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