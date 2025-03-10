Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, Avustralyalı pivot Magnay'ı transfer etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 26 yaşındaki Avustralyalı pivot Will Scott Magnay'ı kadrosuna kattı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 26 yaşındaki Avustralyalı pivot Will Scott Magnay'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bu sezon Avustralya Ulusal Basketbol Ligi takımlarından Tasmania JackJumpers'ta forma giyen Magnay ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Anlaşmamızın, Avustralya Ulusal Basketbol Ligi'nin deneyimli oyuncularından Will Scott Magnay ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz. Zaferlerle dolu bir sezon geçirmeyi ve başarılarımızı hep birlikte kutlamayı temenni ederiz." denildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.