Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de camide doğum yapan kedi ile 3 yavrusu koruma altına alındı

        Mersin'de bir camideki vaaz kürsüsünün altında doğum yapan kedi ile 3 yavrusu, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:54 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de camide doğum yapan kedi ile 3 yavrusu koruma altına alındı
        ABONE OL

        Mersin'de bir camideki vaaz kürsüsünün altında doğum yapan kedi ile 3 yavrusu, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı.

        Merkez Toroslar ilçesi Hz. Hamza Camisi'ndeki vaaz kürsüsünün altında 7 Mart'ta doğum yapan kedi ve 3 yavrusu için ibadethanenin avlusuna kulübe konuldu.

        Bir süre burada beslenen kediler, tekrar vaaz kürsüsünün altına saklanmaları üzerine Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        Veterinerlerin yakından ilgilendiği kediler, sağlık kontrolünden geçirildi.

        Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen anne kedi ve yavruları, bakım sürecinin ardından sahiplendirilecek.

        - İlk etapta doğal yaşam alanları bozulmamaya çalışıldı

        Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Hünkar Yıkılmaz, AA muhabirine, kedilerin yavrulama sürecinde genellikle sessiz ve karanlık ortam arayışına girdiklerini söyledi.

        Kediler hakkında bilgi almak için camiye ekip yönlendirildiğini anlatan Yıkılmaz, şunları kaydetti:

        "Yerinde yapılan kontrol ve çekilen fotoğraflarda şartların çok iyi olmadığı düşüncesiyle kedi kulübesi, yaş ve kuru mama ile su kabı gönderdik. Orada daha rahat şekilde yaşamalarını sağlamaya çalıştık. Anne kedi yavrularını tekrar doğum yaptığı vaaz kürsüsünün altına götürdü. Bunun üzerine sıkıntılı anlar yaşamaması açısından dün akşam itibarıyla kedimizi ve yavrularını hayvan bakımevimize getirip koruma altına aldık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Atletizmde 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar başladı
        Atletizmde 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar başladı
        Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, Avustralyalı pivot Magnay'ı transfer et...
        Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, Avustralyalı pivot Magnay'ı transfer et...
        Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaretten tutuklandı
        Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaretten tutuklandı
        Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
        Mersin'de sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden zan...
        Mersin'de sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden zan...
        Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucaspor 1928: 0-0
        Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucaspor 1928: 0-0