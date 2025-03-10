Mersin'de camide doğum yapan kedi ile 3 yavrusu koruma altına alındı

Mersin'de bir camideki vaaz kürsüsünün altında doğum yapan kedi ile 3 yavrusu, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı.

Merkez Toroslar ilçesi Hz. Hamza Camisi'ndeki vaaz kürsüsünün altında 7 Mart'ta doğum yapan kedi ve 3 yavrusu için ibadethanenin avlusuna kulübe konuldu.

Bir süre burada beslenen kediler, tekrar vaaz kürsüsünün altına saklanmaları üzerine Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Veterinerlerin yakından ilgilendiği kediler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen anne kedi ve yavruları, bakım sürecinin ardından sahiplendirilecek.

- İlk etapta doğal yaşam alanları bozulmamaya çalışıldı

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Hünkar Yıkılmaz, AA muhabirine, kedilerin yavrulama sürecinde genellikle sessiz ve karanlık ortam arayışına girdiklerini söyledi.

Kediler hakkında bilgi almak için camiye ekip yönlendirildiğini anlatan Yıkılmaz, şunları kaydetti:

"Yerinde yapılan kontrol ve çekilen fotoğraflarda şartların çok iyi olmadığı düşüncesiyle kedi kulübesi, yaş ve kuru mama ile su kabı gönderdik. Orada daha rahat şekilde yaşamalarını sağlamaya çalıştık. Anne kedi yavrularını tekrar doğum yaptığı vaaz kürsüsünün altına götürdü. Bunun üzerine sıkıntılı anlar yaşamaması açısından dün akşam itibarıyla kedimizi ve yavrularını hayvan bakımevimize getirip koruma altına aldık."