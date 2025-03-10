Mersin'de otizmli piyanist belediye binasında resital sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent orkestrasında görevli otizmli genç piyanist Cem Görkem Gündoğdu, haftada iki gün müzik dinletisi sunuyor.

Belediyenin açıklamasına göre, otizmli Cem Görkem Gündoğdu, ana hizmet binasında salı ve perşembe günleri hem personele hem de misafirlere piyano performansı sergiliyor.

Yeteneğiyle dinleyenleri hayran bırakan Gündoğdu'nun performansı, otizmli bireylerin potansiyellerine dair farkındalık da yaratıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, genç sanatçının 4 yıldır sanat topluluklarında yer aldığını belirterek, "Küçük yaşlardan beri piyano eğitimi almış ve çok güzel çalıyor. En büyük hazzı, mutluluğu ve motivasyonu piyano. Çalışan personelimizin motivasyonunu artırıyor ve gelen misafirler de çok memnun." ifadesini kullandı.

Piyanist Cem Görkem Gündoğdu da piyano çalmayı çok sevdiğini kaydetti.

Anne Ferda Gündoğdu ise oğluna 2 yaşında otizm teşhisi konduğunu ve 17 yıldır piyano çaldığını belirtti.