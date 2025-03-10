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        Mersin'de kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye ekibi çıkardı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, içi boş su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 23:57 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:08
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        Mersin'de kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye ekibi çıkardı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, içi boş su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Beydeğirmeni Mahallesi'nde arkadaşıyla oyun oynayan 9 yaşındaki Mahmut Yusuf Yakan, "Duman" adını verdiği köpek yavrusunun içi boş su kuyusuna düştüğünü gördü.

        Kendi imkanlarıyla bir süre köpeği çıkarmaya çalışan Yakan, daha sonra çevredeki yetişkinlerden yardım istedi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, merdivenle indikleri yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyudan "file kurtarma aparatı" yardımıyla köpeği çıkardı.

        Köpek yavrusunun teslim edildiği çocuklar, sevinç yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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