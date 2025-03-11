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        Mersin'de ciple çarpışarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ciple çarpıştıktan sonra devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 09:02 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:11
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        Mersin'de ciple çarpışarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ciple çarpıştıktan sonra devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Mahallesi'nde D.A'nın kullandığı hafif ticari araç, F.G. idaresindeki ciple çarpıştıktan sonra devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan hafif ticari araç sürücünü sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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