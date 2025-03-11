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        Bozyazı'da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında farkındalık etkinliği

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:52
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        Bozyazı'da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında farkındalık etkinliği
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        Akdeniz Aile Sağlığı Merkezi'nde "Nefes al, hareket et, yaşadığını fark et" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, stant kurularak vatandaşlara düzenli egzersiz yapma ve doğru nefes tekniklerinin önemi anlatıldı.

        Ayrıca merkeze gelen vatandaşlara sağlıklı yaşam için dikkat etmeleri gereken bazı bilgileri içeren broşürler dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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