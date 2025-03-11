Bozyazı'da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında farkındalık etkinliği
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Akdeniz Aile Sağlığı Merkezi'nde "Nefes al, hareket et, yaşadığını fark et" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, stant kurularak vatandaşlara düzenli egzersiz yapma ve doğru nefes tekniklerinin önemi anlatıldı.
Ayrıca merkeze gelen vatandaşlara sağlıklı yaşam için dikkat etmeleri gereken bazı bilgileri içeren broşürler dağıtıldı.
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