Mersin'de denize düşen cep telefonunu itfaiye dalgıç ekibi çıkardı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde sahil kenarında oturan gencin denize düşürdüğü cep telefonu itfaiyenin dalgıç ekibi tarafından çıkarıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde sahil kenarında oturan gencin denize düşürdüğü cep telefonu itfaiyenin dalgıç ekibi tarafından çıkarıldı.
Çamlıbel Balıkçı Barınağı sahilinde arkadaşlarıyla oturan Cihan Gündüz, cep telefonunu denize düşürdü.
Cep telefonuna kendi çabasıyla ulaşamayan Gündüz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekibi yönlendirildi.
Denize giren ekip, sudan çıkardığı cep telefonunu sahibine teslim etti.
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