Mersin'de müzede korunan tarihi takı ve aksesuarlar sergide ziyaretçilerle buluştu

"Işıltının Hikayesi: Zamanın Kadınları ve Takıları" sergisi mayısın sonuna kadar gezilebilecek.

Etkinliğe katılanlara, kadınların takılara olan tutkusu, bakış açısı, estetik anlayışı, eserlerin oluşturulmasında kullanılan malzeme zenginliği ve yapım tekniği konularında bilgiler sunuldu.

Ziyaretçiler, tarihleri milattan önce 2000'li yıllardan Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan, altın, gümüş, bronz, cam, taş ve metalden oluşan yüzük, küpe, kolye, bilezik, tepelik ve zülüflükleri inceleme fırsatı buldu.

Dünya Kadınlar Günü temasının belirlendiği etkinlikte, müze envanterine kayıtlı 98 arkeolojik ve etnografik eser ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, "102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi" kapsamında düzenlenen sergi, Mersin Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırladı.

Mersin'de tarihleri milattan önce 2000'li yıllardan Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan takı ve aksesuarların yer aldığı "Işıltının Hikayesi: Zamanın Kadınları ve Takıları" sergisi açıldı.

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