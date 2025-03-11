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        Kaymakam Bozdemir'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:26 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:52
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        Kaymakam Bozdemir'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bozdemir, mesajında, İstiklal Marşı'nda Türk milletinin mücadelesinin destansı şekilde anlatıldığını belirtti.

        Marşın, yok edilmek istenen bir milletin direniş ve diriliş mücadelesinin özeti olduğunu kaydeden Bozdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Birlik ve beraberliğimizi perçinleyen ve ölümsüz bir eser olan İstiklal Marşı'nın arkasında, bir medeniyet ve milletin varoluş mücadelesi vardır. Her mısrasıyla milletimizin hislerine tercüman olan, bizi millet yapan ortak değerlere dikkati çeken İstiklal Marşı'mız, milli mücadele ruhunu bizlere hatırlatan ve üzerinde bu necip milletin tüm fertlerinin mutabık kaldığı eşsiz bir eserdir"

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