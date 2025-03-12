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        Anamur Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi gazetecilerle iftarda buluştu

        Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) yönetimi, Anamur ve Bozyazı'da görev yapan gazetecilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:05 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:05
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        Anamur Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi gazetecilerle iftarda buluştu
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        Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) yönetimi, Anamur ve Bozyazı'da görev yapan gazetecilerle iftarda bir araya geldi.

        İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftar programında ANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuna ve yönetim kurulu üyeleri, gazetecilerle bölgenin ekonomik durumunu değerlendirdi.

        Programda, yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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