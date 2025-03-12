Anamur Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi gazetecilerle iftarda buluştu
Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) yönetimi, Anamur ve Bozyazı'da görev yapan gazetecilerle iftarda bir araya geldi.
Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) yönetimi, Anamur ve Bozyazı'da görev yapan gazetecilerle iftarda bir araya geldi.
İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftar programında ANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuna ve yönetim kurulu üyeleri, gazetecilerle bölgenin ekonomik durumunu değerlendirdi.
Programda, yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
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