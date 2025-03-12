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        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Mersin'de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:54
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        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

        Adreslerde, bir kısmı dolu 67 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 122 kilogram tütün, 14 bin sigara sarma kağıdı ve makaron doldurma aparatı ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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