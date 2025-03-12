Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Mersin'de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde, bir kısmı dolu 67 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 122 kilogram tütün, 14 bin sigara sarma kağıdı ve makaron doldurma aparatı ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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