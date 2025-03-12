Mersin'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri yapıldı
Mersin'in Silifke ve Bozyazı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Mersin'in Silifke ve Bozyazı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Silifke Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte, oratoryo gösterisi yapıldı, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programa, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız ve vatandaşlar katıldı.
Bozyazı ilçesinde Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte de öğrenciler, "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" adlı tiyatro oyununu sahneledi.
Programda Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş da yer aldı.
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