Mersin'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri yapıldı

Programda Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş da yer aldı.

Bozyazı ilçesinde Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte de öğrenciler, "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Mersin'in Silifke ve Bozyazı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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