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        Başkan Turgut'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:39 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:09
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        Başkan Turgut'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
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        Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Turgut, mesajında, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin azim, kararlılık ve bağımsızlık ruhunu en güçlü şekilde yansıttığını belirtti.

        Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı marşın, milletin vatan sevgisinin göstergesi olduğunu kaydeden Turgut, "Bugün bizlere düşen en büyük görev yurdumuza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni yarınlara ulaştırmaktır." ifadesini kullandı.

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