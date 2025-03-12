Anamur'da iyilik biriktiren öğrencilere hediye verildi
Mersin'in Anamur ilçesinde yaptıkları iyilikleri kağıda yazarak "İyilik Kumbarası"nda biriktiren öğrencilere hediye verildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde yaptıkları iyilikleri kağıda yazarak "İyilik Kumbarası"nda biriktiren öğrencilere hediye verildi.
Anamur Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki 4-6 yaş öğrencileri ramazan ayında iyilik konusunda farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı.
Öğrenciler yaptıkları iyilikleri kağıda yazarak hazırladıkları "İyilik Kumbarası"nda biriktirdi.
Öğrencilere bu çalışmalarından dolayı çeşitli hediyeler verildi.
Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin anlamlı çalışma yaptığını ifade etti.
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