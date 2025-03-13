Bozyazı'da "Sıfır Atık" projesi etkinliği düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler "Sıfır Atık" projesine destek amacıyla etkinlik düzenledi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler "Sıfır Atık" projesine destek amacıyla etkinlik düzenledi.
Beyreli İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle öğrenciler, velileriyle atık malzemelerden çeşitli oyuncaklar tasarladı.
Okul yönetimi, sürdürülebilir çevre bilincini destekleyen projelere devam edeceklerini bildirdi.
Şarkı dinletisiyle devam eden etkinlikte tasarlanan oyuncaklar sergilendi.
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