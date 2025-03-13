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        Mersin'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke ele geçirildi

        Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:21
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        Mersin'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke ele geçirildi
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        Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Silifke ilçelerinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı.

        Aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke, 2 dedektör, 2 kulaklık, 2 kazma, 2 hilti ve jeneratör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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