Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Silifke ilçelerinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı.

Aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke, 2 dedektör, 2 kulaklık, 2 kazma, 2 hilti ve jeneratör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.