Mersin'de jandarma yolcu otobüslerini denetledi
Mersin'de jandarma ekiplerince şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Mersin'de jandarma ekiplerince şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.
Ekipler, kontrol noktalarında durdukları şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirdi.
Otobüs ve sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.
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