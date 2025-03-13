Mersin'de jandarma yolcu otobüslerini denetledi

Otobüs ve sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

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