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        Mersin'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Mersin'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:59
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        Mersin'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Mersin'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde 46 noktada huzur uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulamada 1065 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarda girdikleri tespit edilen 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli ile "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan 1 zanlıyı da gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler, Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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