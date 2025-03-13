Tarsus'ta yangın çıkan evde mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Mersin'inTarsus ilçesinde yangın çıkan ikametin balkonunda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Mersin'inTarsus ilçesinde yangın çıkan ikametin balkonunda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Gaziler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki apartmanın 3. katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İkametin balkonunda mahsur kalan M.S, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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