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        Tarsus'ta yangın çıkan evde mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Mersin'inTarsus ilçesinde yangın çıkan ikametin balkonunda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 21:06 Güncelleme: 13.03.2025 - 21:06
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        Tarsus'ta yangın çıkan evde mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Mersin'inTarsus ilçesinde yangın çıkan ikametin balkonunda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Gaziler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki apartmanın 3. katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İkametin balkonunda mahsur kalan M.S, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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