Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozdemir, mesajında, bireylerin ve toplumun huzur içinde yaşayabilmesi için sağlığın en temel ihtiyaçlardan olduğunu belirtti.

Güçlü ve müreffeh devlet olmanın yolunun, sağlıklı bireylerden oluşan toplumdan geçtiğini kaydeden Bozdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarımızın üstlendiği görev, son derece kutsal ve değerlidir. Büyük özveri ve sorumluluk bilinciyle gece gündüz demeden çalışan doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız, toplumumuzun en büyük güvencelerindendir."

Bozdemir, tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını sözlerine ekledi.