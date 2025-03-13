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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 21:13 Güncelleme: 13.03.2025 - 21:13
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bozdemir, mesajında, bireylerin ve toplumun huzur içinde yaşayabilmesi için sağlığın en temel ihtiyaçlardan olduğunu belirtti.

        Güçlü ve müreffeh devlet olmanın yolunun, sağlıklı bireylerden oluşan toplumdan geçtiğini kaydeden Bozdemir, şu ifadeleri kullandı:

        "Sağlık çalışanlarımızın üstlendiği görev, son derece kutsal ve değerlidir. Büyük özveri ve sorumluluk bilinciyle gece gündüz demeden çalışan doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız, toplumumuzun en büyük güvencelerindendir."

        Bozdemir, tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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