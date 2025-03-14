Tarsus'ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunun bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

İlçe Sağlık Müdürü Orhan Acehan, törende yaptığı konuşmada, bugünün önemini anlattı.

Gece gündüz demeden halka en iyi sağlık hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını belirten Acehan, "Pandemi süreci başta olmak üzere her türlü zorlu koşulda gösterdiğimiz özveri, sağlık çalışanlarının ne denli önemli bir görev üstlendiğini bir kez daha ortaya koymuştur. 14 Mart Tıp Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.​​​​​​​​​​​​​​