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        Mersin'de horoz dövüştüren 14 kişiye 130 bin 481 lira ceza

        Mersin'in Tarsus ilçesinde horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 130 bin 481 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 13:46 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:58
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        Mersin'de horoz dövüştüren 14 kişiye 130 bin 481 lira ceza
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 130 bin 481 lira ceza uygulandı.

        Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede horoz dövüşü yaptırıldığını tespit etti.

        Adrese giden ekipler, horoz dövüşü için yer ve imkan sağlayan İ.Y. ile 13 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Ekipler, 14 kişiye 130 bin 481 lira idari para cezası kesti.

        Dövüştürülen 4 horoz, Tarsus Doğa Parkına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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