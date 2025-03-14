Mersin'de horoz dövüştüren 14 kişiye 130 bin 481 lira ceza
Mersin'in Tarsus ilçesinde horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 130 bin 481 lira ceza uygulandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 130 bin 481 lira ceza uygulandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede horoz dövüşü yaptırıldığını tespit etti.
Adrese giden ekipler, horoz dövüşü için yer ve imkan sağlayan İ.Y. ile 13 kişiyi suçüstü yakaladı.
Ekipler, 14 kişiye 130 bin 481 lira idari para cezası kesti.
Dövüştürülen 4 horoz, Tarsus Doğa Parkına teslim edildi.
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