Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Emirler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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