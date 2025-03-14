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        Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:20
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        Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Emirler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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