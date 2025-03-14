Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge öğrencilerle buluştu

Burada öğrencilerin yaptığı çalışmaları hakkında bilgi alan Önge, okul yöneticileriyle de sohbet etti.

Önge, Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle görüştü.

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