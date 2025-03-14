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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge öğrencilerle buluştu

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçedeki lise öğrencileriyle bir araya eldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:18 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:06
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge öğrencilerle buluştu
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçedeki lise öğrencileriyle bir araya eldi.

        Önge, Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle görüştü.

        Burada öğrencilerin yaptığı çalışmaları hakkında bilgi alan Önge, okul yöneticileriyle de sohbet etti.

        Önge, öğrencilere başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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