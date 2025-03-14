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        Anamur'da Kur'an kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışladı

        Mersin'in Anamur ilçesinde öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri paraları Filistin'e bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:43 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:43
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        Anamur'da Kur'an kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışladı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri paraları Filistin'e bağışladı.

        Anamur Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki 4-6 yaş öğrencileri Filistin için destek çalışması gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda kumbaralarında harçlıklarını biriktiren öğrenciler, birikimlerini Filistin'e gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Anamur Şubesine bağışladı.

        Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, harçlıklarını zulüm altında yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşleriyle paylaşan öğrencilerin bu davranışlarının çok kıymetli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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