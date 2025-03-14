Anamur'da Kur'an kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışladı
Mersin'in Anamur ilçesinde öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri paraları Filistin'e bağışladı.
Mersin'in Anamur ilçesinde öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri paraları Filistin'e bağışladı.
Anamur Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki 4-6 yaş öğrencileri Filistin için destek çalışması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda kumbaralarında harçlıklarını biriktiren öğrenciler, birikimlerini Filistin'e gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Anamur Şubesine bağışladı.
Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, harçlıklarını zulüm altında yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşleriyle paylaşan öğrencilerin bu davranışlarının çok kıymetli olduğunu kaydetti.
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