Anamur'da Kur'an kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışladı

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, harçlıklarını zulüm altında yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşleriyle paylaşan öğrencilerin bu davranışlarının çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda kumbaralarında harçlıklarını biriktiren öğrenciler, birikimlerini Filistin'e gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Anamur Şubesine bağışladı.

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