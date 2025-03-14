Mersin'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'de gerçekleştirilen uygulamada 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Kent genelinde 6 nokta ve 15 umuma açık iş yerinde 106 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 271 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapıldı.

Uygulamada 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Bu arada düzensiz göçmenlere yol izin belgesi olmadan seyahat etmekten 6 bin 537 lira ceza uygulandı.