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        Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:47 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:47
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        Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde idman yaptı.

        Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, hava topu, şut, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

        Hatayspor, 16 Mart'ta Mersin Stadı'nda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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