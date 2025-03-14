Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, hava topu, şut, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Hatayspor, 16 Mart'ta Mersin Stadı'nda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.