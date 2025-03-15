Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de öksüz ve yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi

        Mersin'de, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce öksüz ve yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:26 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de öksüz ve yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi
        ABONE OL

        Mersin'de, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce öksüz ve yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

        Yenişehir ilçesindeki Suphi Öner Öğretmenevi'nde "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla düzenlenen iftar programında, bölge müdürlüğünden öksüz ve yetim maaşı alan çocuklar ve aileleri ilgililerle bir araya geldi.

        Hayır Hizmetleri Şube Müdürü Gültekin Güleç, AA muhabirine, Ramazanda çocuklar ve ailelerini mutlu etmek istediklerini söyledi.

        Çocuklarla bir araya geldikleri için mutluluk duyduklarını belirten Güleç, "Ramazan ayı boyunca Mersin ve Adana'da 500 kişiye yönelik iftar programları devam etmektedir. Yaklaşık 100 ailemiz de bugün burada orucunu açtı. Sabit noktalar haricinde iftar programlarımız devam ediyor. Sofralarımız herkese açık." diye konuştu.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından çocuklara oyuncak hediye edildi, ailelere alışverişlerde kullanabilecekleri hediye kartları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Husileri vurdu
        ABD Husileri vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı

        Benzer Haberler

        Mersin'de Romanlara yönelik hazırlanan projenin kapanışı yapıldı
        Mersin'de Romanlara yönelik hazırlanan projenin kapanışı yapıldı
        Mersin'de trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
        Mersin'de trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
        Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü
        Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Mersin'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Mersin'de konuştu:
        AK Parti'li Yayman: Stajyer genel başkanlar Cumhurbaşkanımızı tenkit ediyor...
        AK Parti'li Yayman: Stajyer genel başkanlar Cumhurbaşkanımızı tenkit ediyor...
        Gülnar'da sahipsiz hayvanlar belediye ekiplerince toplanıyor
        Gülnar'da sahipsiz hayvanlar belediye ekiplerince toplanıyor