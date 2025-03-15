Mersin'de öksüz ve yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi

Mersin'de, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce öksüz ve yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

Yenişehir ilçesindeki Suphi Öner Öğretmenevi'nde "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla düzenlenen iftar programında, bölge müdürlüğünden öksüz ve yetim maaşı alan çocuklar ve aileleri ilgililerle bir araya geldi.

Hayır Hizmetleri Şube Müdürü Gültekin Güleç, AA muhabirine, Ramazanda çocuklar ve ailelerini mutlu etmek istediklerini söyledi.

Çocuklarla bir araya geldikleri için mutluluk duyduklarını belirten Güleç, "Ramazan ayı boyunca Mersin ve Adana'da 500 kişiye yönelik iftar programları devam etmektedir. Yaklaşık 100 ailemiz de bugün burada orucunu açtı. Sabit noktalar haricinde iftar programlarımız devam ediyor. Sofralarımız herkese açık." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından çocuklara oyuncak hediye edildi, ailelere alışverişlerde kullanabilecekleri hediye kartları verildi.