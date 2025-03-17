Kaymakam Topsakaloğlu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü büyük gururla kutladıklarını belirtti.

Türk milletinin Çanakkale'de destan yazdığını kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan Çanakkale Zaferi, ulusal bilinci ve millet ruhunu yeniden ateşlemiş, aziz milletimiz tarihteki ve gelecekteki yerini almıştır. Milletimiz bu zaferi bize armağan edenleri asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak, acılarını, üzüntülerini ve sorunlarını paylaşmak bizlerin üzerine düşen milli bir görev, görevin ötesinde de bir vefa borcudur."