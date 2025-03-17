Gülnar Belediye Başkanı Önge'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, Çanakkale'nin tarihi en şanlı zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Zaferin yıl dönümünü büyük gurur ve minnetle andıklarını kaydeden Önge, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onların bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı, birlik ve beraberlik içinde koruyarak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak hepimizin görevidir."