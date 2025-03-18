Tarsus'ta kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde kömür deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kömür deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde bir firmanın kömür deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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