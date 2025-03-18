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        Mersin'de kuyumcunun müşterilerini dolandırdığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:55
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        Mersin'de kuyumcunun müşterilerini dolandırdığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 116 müştekinin altınlarını sattıkları kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası üzerine 18 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şirket sahibi Ö.A. ile işletme müdürleri O.B. ve İ.H.S. tutuklandı, 1'i konutu terk etmeme olmak üzere 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcuya sattıkları altınların parasını alamadıklarını iddia eden vatandaşlar emniyete başvurmuş, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 116 müştekinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatılmıştı.

        Çalışma kapsamında bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kuyumcuda müşterilere piyasanın üstünde fiyatla altın bozdurma teklifi yapıldığını, ziynet eşyasını satmaya karar verenlere "taahhütname, sözleşme" adı altında doküman verildiğini, parasının daha sonra teslim edileceği beyan edilerek müşterilerden ziynet eşyalarının alındığını belirlemişti.

        Ekipler, 116 kişinin altınları karşılığında 120 milyon lira zarara uğradığını, kuyumcu dükkanının da bir süredir kapalı olduğu tespit edilmesi üzerine 14 şüphelinin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18 Mart'ta 9 adrese operasyon düzenlemişti.

        Operasyonda, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şirket sahibi Ö.A'nın aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmış, 7 milyon lira değerinde döviz ve altın ile çok sayıda cep telefonu, fiş ve müşteri kayıtları ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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