Gülnar Belediye Başkanı Önge, dereceye giren bocce takımını ağırladı

Önge, ziyarette yaptığı konuşmada, sporun ve eğitimin her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.

Gülnar Belediyesinin desteğiyle kentte düzenlenen turnuvaya katılan ve dereceye giren Alanboğaz Şehit Hüseyin Bulut İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Fatih Önge'yi kazandıkları kupayla makamında ziyaret etti.

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