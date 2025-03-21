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        Gülnar Belediye Başkanı Önge, dereceye giren bocce takımını ağırladı

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, kentte düzenlenen bocce turnuvasında dereceye giren takımla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:22
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        Gülnar Belediye Başkanı Önge, dereceye giren bocce takımını ağırladı
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, kentte düzenlenen bocce turnuvasında dereceye giren takımla bir araya geldi.

        Gülnar Belediyesinin desteğiyle kentte düzenlenen turnuvaya katılan ve dereceye giren Alanboğaz Şehit Hüseyin Bulut İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Fatih Önge'yi kazandıkları kupayla makamında ziyaret etti.

        Önge, ziyarette yaptığı konuşmada, sporun ve eğitimin her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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