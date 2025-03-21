Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, fidan dikim etkinliğine katıldı

Ağaçlandırma çalışmalarının doğayı koruma ve sürdürülebilir bir çevre için büyük katkı sağladığını belirten Topsakaloğlu, bu tür etkinliklerin toplum bilincini arttırdığını kaydetti.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Tekmen Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

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