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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, fidan dikim etkinliğine katıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:23 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:45
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, fidan dikim etkinliğine katıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Tekmen Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Topsakaloğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, ormanların önemine değindi.

        Ağaçlandırma çalışmalarının doğayı koruma ve sürdürülebilir bir çevre için büyük katkı sağladığını belirten Topsakaloğlu, bu tür etkinliklerin toplum bilincini arttırdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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