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        Keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan otomobil sürücüsü hakim karşısında

        Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:14 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:14
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        Keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan otomobil sürücüsü hakim karşısında
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        Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç (27), Akyol'un annesi Övül, babası Mahmut Akyol ile taraf avukatlar katıldı.

        Sanık İ.H.Ç, ifadesinde, olay günü sol şeritte ilerlerken birden önüne yayanın çıktığını ileri sürdü.

        Çarpmayla yayanın kaputa çıktığını ve bu sırada fren yaptığını anlatan İ.H.Ç, sağ taraftaki aracın ise durduğunu görmediğini iddia etti.

        Aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirten İ.H.Ç, "Çarpma anından sonra frene bastım, öncesinde basamadım, yayayı göremedim. Hakkımda ceza verilecekse eğer hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyorum." dedi.

        Laçin Akyol'un annesi Övül Akyol da sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

        Baba Mahmut Akyol, olayda kasıt olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

        "İddianame bilinçli taksirden düzenlenmiştir. Olayda bilinçli taksiri aşan olası kast mevcuttur. Olası kastla öldürme suçu olduğundan mahkemeniz tarafından görevsizlik kararı verilmesi talebimiz bulunmaktadır. Sanığın telefonuna ait HTS kayıtlarının alınması, olay yerinde keşif yapılması, tanıkların dinlenmesi, sanığın ve kullandığı aracın plakasına geçmişte yazılmış trafik cezalarının istenmesi talebimiz bulunmaktadır. Dosyanın görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmesini mahkemenizden arz ve talep ederiz."

        Mahkeme, daha sonra taraf avukatları dinledi.

        İddia makamı mütalaasında dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

        Söz verilen sanık İ.H.Ç, mütalaaya katılmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

        Sanık avukat ise mütalaaya katılmadıklarını, kasta yönelik somut delil bulunmadığını kaydetti.

        Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına, dosyanın "kasten öldürme" suçu kapsamında kalıp kalmayacağı hususuna ilişkin delillerin takdiri ve tartışılması dolayısıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

        - Olay

        Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı.

        Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve savcılık sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, MEÜ Devlet Konservatuvarı ve Mersin Devlet Opera ve Balesinin birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye keman gönderdiği Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.

        Laçin Akyol'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 9 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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