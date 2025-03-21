Anamur'da özel eğitim öğrencileri Kaymakam Bozdemir ile buluştu

Mersin'de, özel eğitim öğrencileri Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

Bozdemir, makamında ağırladığı konuklarına hediye verdi, sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Bozdemir, "Onların hayatlarına dokunabilmek, mutluluklarına ortak olabilmek bizim için büyük bir gurur. Hep birlikte onların geleceğe daha umut dolu adımlarla ilerlemeleri için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Özel eğitim öğrencileri daha sonra kaymakamlık toplantı salonunda gösteri sundu.