Mersin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Sıcakyurt Mahallesi'nde dün aralarında husumet olduğu öne sürülen Y.G. ile Tolga Özdeniz arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Y.G'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan Tolga Özdeniz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Y.G. ile kavga sırasında yanında bulunan B.Ç. ve M.A gözaltına alınmıştı.

Sıcakyurt Mahallesi'nde dün çıkan kavgada Tolga Özdeniz'in (23) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Y.G. ile B.Ç. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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