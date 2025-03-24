Mersin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sıcakyurt Mahallesi'nde dün çıkan kavgada Tolga Özdeniz'in (23) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Y.G. ile B.Ç. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Y.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.A. konutu terk etmeme, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Sıcakyurt Mahallesi'nde dün aralarında husumet olduğu öne sürülen Y.G. ile Tolga Özdeniz arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Y.G'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan Tolga Özdeniz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Y.G. ile kavga sırasında yanında bulunan B.Ç. ve M.A gözaltına alınmıştı.
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