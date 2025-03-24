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        Mersin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:30
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        Mersin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Sıcakyurt Mahallesi'nde dün çıkan kavgada Tolga Özdeniz'in (23) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Y.G. ile B.Ç. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Y.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.A. konutu terk etmeme, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Sıcakyurt Mahallesi'nde dün aralarında husumet olduğu öne sürülen Y.G. ile Tolga Özdeniz arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Y.G'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan Tolga Özdeniz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Y.G. ile kavga sırasında yanında bulunan B.Ç. ve M.A gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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